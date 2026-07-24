Бублик высмеял свои двойные ошибки на подаче

В четвертьфинале представитель Казахстана уверенно обыграл словака Алекса Молчана (81-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:3, 6:2. При этом во втором сете Бублик проиграл свою подачу, допустив сразу пять двойных ошибок в одном гейме.
После матча теннисист с иронией отнесся к этому эпизоду.
«Самый важный удар в теннисе — это подача, поэтому все, кто смотрел этот матч, могут получить действительно хороший совет. Можно подать пять двойных ошибок и все равно выиграть матч», — сказал Бублик в интервью на корте.
Позже казахстанец написал в телеграм-канале: «Помните, дети, главное — это подача».
В полуфинале Бублик встретится с аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри.
Турнир категории ATP 250 в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро. Александр Бублик является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артюра Казо (6:4, 6:3).