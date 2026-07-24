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Теннисный турнир на ОИ-2028 стартует через 3 дня после Уимблдона

Организаторы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе представили регламент теннисного турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 19 по 28 июля — спустя всего три дня после Уимблдона. Турнир «Большого шлема» на травяных кортах Лондона начнется 3 июля и завершится 16 июля.

В олимпийской программе сохранятся пять дисциплин: мужской и женский одиночные разряды, мужской и женский парные турниры, а также смешанный парный разряд.

При этом формат микста изменится: вместо четырех дней турнир займет всего два — 19 и 20 июля. В первый игровой день состоятся только матчи смешанного разряда, а соревнования в мужской и женской одиночных сетках стартуют на следующий день.

Размер сеток останется следующим:

  • одиночный разряд — 64 участника;

  • парный разряд — 32 пары;

  • микст — 16 пар.

Каждая страна сможет заявить не более четырех игроков в одиночных соревнованиях, двух пар в парном разряде и одной пары в миксте.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

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