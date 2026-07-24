Александр Бублик вышел в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле

В полуфинале 29-летний Бублик, первый сеяный, победил аргентинца Томаса Этчеверри, 31-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4. Соперником Бублика в финале станет француз Кентен Алис (83-й номер рейтинга ATP). Теннисисты сыграют друг против друга во второй раз в карьере. Неделю назад Александр Бублик уступил Алису во втором круге турнира в швейцарском Гштаде — 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).
Бублик, 11-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область). За Казахстан он выступает с 2016 года. Бублик 17-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP.
Турнир категории ATP 250 в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро. Александр Бублик является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артюра Казо (6:4, 6:3).
Бублику 28 лет. Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.