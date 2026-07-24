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Рублев уступил 78-й ракетке мира в ¼ финала турнира в Эшториле

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В матче ¼ финала первая ракетка соревнований уступил французу Люке Ван Ашу, занимающему 78-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой представителя Франции со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В полуфинале Ван Аш сыграет против другого французского теннисиста Юго Гастона, который располагается на 109-й строчке рейтинга ATP.

Рублеву 28 лет, он занимает 14-е место в мировом рейтинге и является вторым по позиции среди российских игроков. На счету спортсмена 18 титулов ATP в одиночном разряде.

Ван Ашу 22 года, он пока не выигрывал турниры под эгидой ATP. Лучшим результатом француза на соревнованиях серии «Большого шлема» остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Эшториле проходит на грунтовом покрытии и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований превышает 600 тысяч евро.

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