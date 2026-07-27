Мирра Андреева осталась на 5-й позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила 5-е место в мировом рейтинге.
Еще одна россиянка Диана Шнайдер также осталась на 18-м месте в обновленном рейтинге. Екатерина Александрова сохранила за собой 19-ю строчку. Сразу за Александровой идет Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 70-м месте в рейтинге.
19-летняя Алина Корнеева потеряла 14 позиций и опустилась на 89-е место в мировом рейтинге.
Лидером рейтинга WTA остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке располагается американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA от 27 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8550 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6300;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016;
8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4539;
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2007…
70 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 970…
89 (75). Алина Корнеева (Россия) — 849.