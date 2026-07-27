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Медведев поднялся на 7-е место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге АТР и теперь располагается на 7-м месте.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев остался на 14-м месте в мировом рейтинге. На минувшей неделе спортсмен дошел до четвертьфинала турнира категории АТР 250 в португальском Эшториле.

Другой россиянин Карен Хачанов остался на 26-м месте. Роман Сафиуллин поднялся на две строчки и теперь занимает 92-е место в рейтинге АТР.

Лидером мирового рейтинга остается победитель Уимблдона-2026 итальянец Янник Синнер. Второе место занимает финалист уимблдонского турнира Александр Зверев из Германии. Испанец Карлос Алькарас располагается на третьей строчке.

Обновленный рейтинг АТР от 27 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8480;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;

5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760;

6 (5). Алекс де Минаур (Австралия) — 3660;

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3620;

8 (6). Бен Шелтон (США) — 3580;

9 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3420;

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3300…

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2420…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.


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