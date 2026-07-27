Люка Ван Аш эмоционально отреагировал на первый титул ATP

«Это была невероятная неделя. Все началось с очень тяжелого трех с половиной часового матча, а затем каждый следующий поединок требовал огромных сил. Я очень горжусь тем, что смог выиграть этот турнир.



Хочу поблагодарить свою команду и всех, кто поддерживает меня дома. Без них я бы не смог пройти этот путь», — сказал Ван Аш, слова которого приводит пресс-служба ATP.