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Руседски оценил шансы Алькараса сыграть на US Open-2026

Бывшая четвертая ракетка мира Грег Руседски высказался о перспективах Карлоса Алькараса сыграть на US Open-2026 после травмы запястья.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По мнению экс-теннисиста, ключевым этапом для испанца может стать турнир в Цинциннати, который стартует 13 августа.

«Чтобы у него был хоть какой-то шанс сыграть на US Open, ему необходимо выступить в Цинциннати. Если он сыграет в Цинциннати и запястье выдержит нагрузку, это будет отличной новостью для нашего спорта, потому что нам определенно нужно его возвращение. Если он не сыграет в Цинциннати, мы понимаем, что на US Open его не будет, а это означает очень долгий перерыв вдали от тенниса.

Ему нужно быть умным, потому что необходимо постепенно увеличивать нагрузку до определенного уровня, и он не хочет торопиться. Цинциннати может помочь ему, поскольку там будет возможность получать больше времени на восстановление между матчами, но все равно остается много вопросов», — приводит слова Руседски Punto De Break.

Алькарас не выходил на корт с апреля, пропустив несколько турниров серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон. При этом он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати и US Open, где в прошлом году завоевал титул.


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