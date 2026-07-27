Руседски оценил шансы Алькараса сыграть на US Open-2026

«Чтобы у него был хоть какой-то шанс сыграть на US Open, ему необходимо выступить в Цинциннати. Если он сыграет в Цинциннати и запястье выдержит нагрузку, это будет отличной новостью для нашего спорта, потому что нам определенно нужно его возвращение. Если он не сыграет в Цинциннати, мы понимаем, что на US Open его не будет, а это означает очень долгий перерыв вдали от тенниса.



Ему нужно быть умным, потому что необходимо постепенно увеличивать нагрузку до определенного уровня, и он не хочет торопиться. Цинциннати может помочь ему, поскольку там будет возможность получать больше времени на восстановление между матчами, но все равно остается много вопросов», — приводит слова Руседски Punto De Break.