«Иногда хочется расслабиться». Соболенко — о поездке в Вену

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» выбыла из соревнований в Лондоне на стадии четвертого круга. Соболенко уступила японке Наоми Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (2:7). После поражения белоруска решила взять паузу и провести время вдали от тенниса. По словам спортсменки, главной целью поездки было отвлечься от постоянного внимания и получить возможность спокойно отдохнуть.
«План был простым — заняться чем-то случайным, что поможет нам забыть о теннисе. В городах, где я выступаю, люди узнают теннисистов. Я люблю своих болельщиков, мне нравится общаться с ними, фотографироваться и раздавать автографы. Но в такие моменты становится сложно просто прогуляться и насладиться природой. В итоге все сводится к фотографиям и подписям. Еще раз скажу: мне это нравится, но иногда хочется просто расслабиться», — заявила Соболенко в своем влоге на YouTube.
Соболенко впервые с 2022 года не дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Соболенко 28 лет, она возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» представительница Беларуси побеждала четырежды, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025). В парном разряде Соболенко побеждала на Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021).