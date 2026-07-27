«Иногда хочется расслабиться». Соболенко — о поездке в Вену

«План был простым — заняться чем-то случайным, что поможет нам забыть о теннисе. В городах, где я выступаю, люди узнают теннисистов. Я люблю своих болельщиков, мне нравится общаться с ними, фотографироваться и раздавать автографы. Но в такие моменты становится сложно просто прогуляться и насладиться природой. В итоге все сводится к фотографиям и подписям. Еще раз скажу: мне это нравится, но иногда хочется просто расслабиться», — заявила Соболенко в своем влоге на YouTube.