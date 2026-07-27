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Захарова с победы стартовала на турнире WTA в Мемфисе

Россиянка обыграла чешку Линду Фрухвиртову.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Соцсети

Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый круг турнира категории WTA-250. В стартовом матче она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову, располагающуюся на 175-й строчке рейтинга WTA.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась победой россиянки в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:1.

За время матча Захарова не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Фрухвиртова отметилась тремя эйсами, один раз ошиблась на подаче и использовала один из семи заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Захарова встретится с победительницей матча между Камилой Осорио и Сторм Хантер.