Захарова с победы стартовала на турнире WTA в Мемфисе

За время матча Захарова не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Фрухвиртова отметилась тремя эйсами, один раз ошиблась на подаче и использовала один из семи заработанных брейк-пойнтов.