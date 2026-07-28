Тиафо сенсационно проиграл в первом круге турнира в Вашингтоне

19-я ракетка мира Тиафо встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой француза в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.