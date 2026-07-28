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Тиафо сенсационно проиграл в первом круге турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел поражение на старте турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

19-я ракетка мира Тиафо встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой француза в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Атман сыграет против 30-й ракетки мира Алехандро Табило из Чили.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.