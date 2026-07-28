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Самсонова обыграла победительницу Australian Open в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

70-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей США Мэдисон Киз, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.

Напомним, Киз стала победительницей турнира «Большого шлема» — Australian Open в 2025 году.

В следующем круге Самсонова сыграет против сильнейшей в матче между американкой Джульетой Пареджей и Ван Синьюй из Китая.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.