Самсонова обыграла победительницу Australian Open в Вашингтоне

70-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей США Мэдисон Киз, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.