Самсонова обыграла победительницу Australian Open в Вашингтоне

70-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей США Мэдисон Киз, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Напомним, Киз стала победительницей турнира «Большого шлема» — Australian Open в 2025 году.
В следующем круге Самсонова сыграет против сильнейшей в матче между американкой Джульетой Пареджей и Ван Синьюй из Китая.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.