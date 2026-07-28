Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде

10-я ракетка мира Фриц в первом круге встречался с представителем Бельгии Зизу Бергсом, который занимает 36-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Фрица в двусх сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.
Как сообщает пресс-служба АТР, для Фрица эта победа стала 250-й на хардовом покрытии. Он стал третьим теннисистом, родившимся в 1997 году или позже, которому удалось достичь этой отметки. Ранее рубеж в 250 побед на харде покорился только немцу Александру Звереву и россиянину Андрею Рублеву.
В следующем круге Фриц сыграет с победителем матча между поляком Камилем Майхшаком и американцем Томми Полом.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.