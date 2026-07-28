Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде

Как сообщает пресс-служба АТР, для Фрица эта победа стала 250-й на хардовом покрытии. Он стал третьим теннисистом, родившимся в 1997 году или позже, которому удалось достичь этой отметки. Ранее рубеж в 250 побед на харде покорился только немцу Александру Звереву и россиянину Андрею Рублеву.