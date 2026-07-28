Хачанов назвал причину неожиданных поражений топ-теннисистов

26-я ракетка мира Хачанов отметил, что причины неожиданных поражений могут быть разными, а общий уровень игроков в туре заметно вырос.
— Есть ощущение непредсказуемости в теннисе. В первых кругах начинают вылетать многие топ-игроки. Это глубина тура выросла, усталость лидеров или покрытие так нивелируют разницу?
— Каждый раз по-разному. Нет какого-то одного ответа. Я бы сказал, уровень игроков топ-100 в целом вырос по сравнению, так сказать, с предыдущим годом. Сам уровень соответствует тому, чтобы многие теннисисты могли оказывать сопротивление в единичном матче сильным соперникам, — приводит слова Хачанова First&Red.
На прошедшем Уимблдоне Хачанов потерпел поражение в третьем круге, уступив итальянцу Флавио Коболли. На этой неделе россиянин сыграет на турнире категории АТР 250 в мексиканском Лос-Кабосе. Его соперником во втором круге станет 171-я ракетка мира из Австралии Бернард Томич.