Хачанов назвал причину неожиданных поражений топ-теннисистов

— Каждый раз по-разному. Нет какого-то одного ответа. Я бы сказал, уровень игроков топ-100 в целом вырос по сравнению, так сказать, с предыдущим годом. Сам уровень соответствует тому, чтобы многие теннисисты могли оказывать сопротивление в единичном матче сильным соперникам, — приводит слова Хачанова First&Red.