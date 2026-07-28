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Пегула раскрыла, почему почти не тренировалась перед Вашингтоном

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула рассказала, что не смогла провести полноценную подготовку к североамериканской серии из-за плотного графика.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Теннисистка призналась, что не смогла провести полноценный тренировочный период.

«У меня не было много времени на подготовку. Я много путешествовала, и у меня было много другой работы, не связанной с кортом: внекортовые дела и обязательства, которые я запланировала.

Изначально я не должна была играть в Вашингтоне. Я добавила этот турнир в свое расписание, потому что решила, что он проводится в хорошее время. Это удобный турнир для участия, особенно перед Торонто и Цинциннати. Я посетила пару свадеб, отлично провела время, а в промежутках много работала. Моя подготовка, вероятно, была неидеальной, но что есть, то есть. Я рада сыграть», — сказала Пегула на пресс-конференции.

На турнире в Вашингтоне американка начнет выступление сразу со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча между представительницей США Энн Ли и Магдаленой Френх из Польши.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.


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