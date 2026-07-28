Пегула раскрыла, почему почти не тренировалась перед Вашингтоном

«У меня не было много времени на подготовку. Я много путешествовала, и у меня было много другой работы, не связанной с кортом: внекортовые дела и обязательства, которые я запланировала.



Изначально я не должна была играть в Вашингтоне. Я добавила этот турнир в свое расписание, потому что решила, что он проводится в хорошее время. Это удобный турнир для участия, особенно перед Торонто и Цинциннати. Я посетила пару свадеб, отлично провела время, а в промежутках много работала. Моя подготовка, вероятно, была неидеальной, но что есть, то есть. Я рада сыграть», — сказала Пегула на пресс-конференции.