Димитров получил wild card, но не сыграет в Лос-Кабосе

38-я ракетка мира должен был сыграть в первом круге против Мойза Куаме. Димитров получил специальное приглашение (wild card) от организаторов турнира, однако не сможет принять участие в соревновании.
«К сожалению, во время тренировки в пятницу я почувствовал дискомфорт в ноге, из-за которого не смог тренироваться в выходные. После медицинского обследования выяснилось, что у меня бурсит, поэтому врачи рекомендовали мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении», — написал Димитров в соцсетях.
Ранее Димитров полностью оправился от разрыва грудной мышцы, из-за которого пропустил значительную часть прошлого сезона. В начале 2026 года он возобновил выступления и даже дошел до третьего раунда Уимблдона.
Место Димитрова в основной сетке турнира в Мексике займет Эдвард Винтер.