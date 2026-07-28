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Димитров получил wild card, но не сыграет в Лос-Кабосе

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе перед стартом соревнований из-за проблем со здоровьем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

38-я ракетка мира должен был сыграть в первом круге против Мойза Куаме. Димитров получил специальное приглашение (wild card) от организаторов турнира, однако не сможет принять участие в соревновании.

«К сожалению, во время тренировки в пятницу я почувствовал дискомфорт в ноге, из-за которого не смог тренироваться в выходные. После медицинского обследования выяснилось, что у меня бурсит, поэтому врачи рекомендовали мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении», — написал Димитров в соцсетях.

Ранее Димитров полностью оправился от разрыва грудной мышцы, из-за которого пропустил значительную часть прошлого сезона. В начале 2026 года он возобновил выступления и даже дошел до третьего раунда Уимблдона.

Место Димитрова в основной сетке турнира в Мексике займет Эдвард Винтер.