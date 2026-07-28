Димитров получил wild card, но не сыграет в Лос-Кабосе

«К сожалению, во время тренировки в пятницу я почувствовал дискомфорт в ноге, из-за которого не смог тренироваться в выходные. После медицинского обследования выяснилось, что у меня бурсит, поэтому врачи рекомендовали мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении», — написал Димитров в соцсетях.