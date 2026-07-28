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Джек Дрейпер снялся с турнира в Вашингтоне из-за травмы

Британский теннисист Джек Дрэйпер снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне из-за травмы левой руки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Бывшая четвертая ракетка мира продолжает восстанавливаться после повреждения, которое ранее не позволило ему принять участие в третьем в сезоне турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.

Перед стартом соревнований Дрэйпер отмечал, что впервые за долгое время чувствует себя в хорошей форме. На одной из тренировок британец даже обыграл американца Бена Шелтона в сете со счетом 6:1.

Место Дрэйпера в основной сетке турнира займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.