Джек Дрейпер снялся с турнира в Вашингтоне из-за травмы

Бывшая четвертая ракетка мира продолжает восстанавливаться после повреждения, которое ранее не позволило ему принять участие в третьем в сезоне турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.
Перед стартом соревнований Дрэйпер отмечал, что впервые за долгое время чувствует себя в хорошей форме. На одной из тренировок британец даже обыграл американца Бена Шелтона в сете со счетом 6:1.
Место Дрэйпера в основной сетке турнира займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.