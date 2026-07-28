Джек Дрейпер снялся с турнира в Вашингтоне из-за травмы

Перед стартом соревнований Дрэйпер отмечал, что впервые за долгое время чувствует себя в хорошей форме. На одной из тренировок британец даже обыграл американца Бена Шелтона в сете со счетом 6:1.



Место Дрэйпера в основной сетке турнира займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.