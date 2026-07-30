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«Ракетка была больше него»: де Минор — о Крузе Хьюитте

Шестая ракетка мира Алекс де Минор признался, что рад возможности сыграть с 17-летним теннисистом во втором круге турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Действующий победитель турнира Алекс де Минор рассказал, что давно следит за прогрессом своего молодого соотечественника Круза Хьюитта.

«Думаю, мои первые воспоминания о нем относятся примерно к тому времени, когда ему было семь лет, то есть около 10 лет назад. Я всегда его помнил, видел, как он рос. Было потрясающе наблюдать за его путем — от мальчика, у которого ракетка была больше него самого, до того, кем он стал сейчас: уже взрослым парнем, показывающим теннис очень высокого уровня.

Мы много раз вместе тренировались, и я с нетерпением жду нашего матча», — сказал де Минор в студии Tennis Channel.

Ранее Круз Хьюитт вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Вашингтоне, обыграв американца Маркоса Гирона. Де Минор в своем матче одержал победу над греком Стефаносом Циципасом.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.