«Ракетка была больше него»: де Минор — о Крузе Хьюитте

«Думаю, мои первые воспоминания о нем относятся примерно к тому времени, когда ему было семь лет, то есть около 10 лет назад. Я всегда его помнил, видел, как он рос. Было потрясающе наблюдать за его путем — от мальчика, у которого ракетка была больше него самого, до того, кем он стал сейчас: уже взрослым парнем, показывающим теннис очень высокого уровня.



Мы много раз вместе тренировались, и я с нетерпением жду нашего матча», — сказал де Минор в студии Tennis Channel.