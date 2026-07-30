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Диана Шнайдер и Винус Уильямс проиграли в ¼ финала Вашингтона

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Шнайдер и Уильямс встречались с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. Матч закончился победой китаянок в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В полуфинале турнира китайская пара сыграет против Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Алдилы Сутджиади из Индонезии.

Диана Шнайдер и Винус Уильямс впервые играли вместе в парном разряде. Ранее Уильямс поделилась впечатлениями от выступления в паре с Шнайдер.

Напомним, Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевали серебро на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов.

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