Винус Уильямс оценила игру в паре с Дианой Шнайдер

В первом круге соревнований дуэт Уильямс и Шнайдер обыграл норвежку Улрикке Эйкери и американку Куинн Глисон со счётом 6:3, 6:4.
— Я знаю, что Диана добивалась успеха в парах. Видела, как она хорошо играет, поэтому подумала: «Окей, мы можем стать отличной командой». Я очень рада, что она согласилась, потому что серия US Open длинная и нужно беречь энергию. Играть в двух разрядах непросто. Но, думаю, это было правильное решение.
Я сказала Диане в середине матча: «Теперь мы можем расслабиться и получать удовольствие». Сегодня мы показали такой хороший теннис, что начали наслаждаться игрой по-настоящему, — сказала Уильямс на послематчевой пресс-конференции.
Следующими соперницами теннисисток станут победители матча между Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (обе — Китай) и Анной Данилиной (Казахстан)/Лейлой Фернандес (Канада).
Напомним, Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевали серебро на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.