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Шнайдер в паре с Винус Уильямс вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

В первом круге Шнайдер и Уильямс обыграли Куинн Глисон и Улрикке Эйкери со счетом 6:3, 6:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с семикратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс вышли во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США).

В первом круге Шнайдер и 46-летняя Уильямс обыграли Куинн Глисон (США) и Улрикке Эйкери (Норвегия) со счетом 6:3, 6:4.

Следующими соперницами теннисисток станут победители матча между Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (обе — Китай) и Анной Данилиной (Казахстан)/Лейлой Фернандес (Канада).

Шнайдер и Уильямс впервые играют в паре друг с другом.

22-летняя Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде. На ее счету пять титулов в одиночке и три — в парах. Она является серебряным призером Олимпийских игр в паре с Миррой Андреевой.

Уильямс, бывшая первая ракетка мира, имеет 49 титулов в одиночном разряде и 22 — в парном, 14 из которых — турниры «Большого шлема». Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр — один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более $1,6 млн завершится 2 августа.

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