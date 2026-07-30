Джек Дрейпер получил уайлд-кард на «Мастерс» в Монреале

Ранее британец снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне еще до старта соревнований из-за травмы.
Дрейпер восстанавливается после повреждения руки, полученного осенью 2025 года. Из-за травмы он пропустил Australian Open, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым турниром после апрельской паузы для теннисиста стали соревнования категории ATP 250 в Истбурне, где он сумел дойти до полуфинала.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале состоится со 2 по 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале победил россиянина Карена Хачанова — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).