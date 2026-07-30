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Де Минор победил Циципаса в первом матче после свадьбы

Шестая ракетка мира Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Действующий победитель турнира в стартовом матче встречался с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который занимает 48-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой де Минора в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Перед турниром у Алекса де Минора состоялась свадьба с другой теннисисткой Кэти Бултер.

«Перед турниром у меня не было каких-то особых ожиданий. После свадьбы совсем немного времени, так что переход получился очень быстрым. Я рад, что сумел найти способ победить в непростом матче. Это был не самый красивый теннис, но я сделал ровно столько, сколько было нужно для победы, и доволен этим.

Стефанос уже очень давно является игроком высочайшего уровня. Он отлично использует свой форхенд с забеганием, и если не удается направлять мяч ему под бэкхенд, то возникают серьезные проблемы. В предыдущих матчах против него я не лучшим образом подавал. Сегодня я немного изменил свою подачу, и это в итоге сработало», — де Минор в интервью на корте после матча.

Встреча между теннисистами должна была состояться днем ранее, но матч был перенесен на следующий день из-за дождя и грозы.

Во втором круге Алекс де Минор сыграет против соотечественника Круза Хьюитта.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.