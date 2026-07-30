«Он мне как старший брат»: Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре

— Очевидно, это мечта — разделить с ним корт. Он мне как старший брат. Я знаю его практически всю свою жизнь. Он останавливался у нас. Мы вместе встречаем Рождество. Алекс многому меня научил. Думаю, это было бы очень крутым воспоминанием для нас обоих.