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«Он мне как старший брат»: Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт, занимающий 612-е место в мировом рейтинге, рассказал о своих отношениях с шестой ракеткой мира Алексом де Минором.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Во втором круге турнира категории ATP 500 в Вашингтоне соотечественники встретятся друг с другом на корте.

— Ты сыграешь с Алексом де Минором, которого знаешь, вероятно, большую часть своей жизни. Интересно, как тебе будет играть с ним? Можешь рассказать о вашей личной истории?

— Очевидно, это мечта — разделить с ним корт. Он мне как старший брат. Я знаю его практически всю свою жизнь. Он останавливался у нас. Мы вместе встречаем Рождество. Алекс многому меня научил. Думаю, это было бы очень крутым воспоминанием для нас обоих.

— Как часто ты тренировался с ним в последнее время?

— Я тренировался с ним перед этим турниром два дня, а также несколько раз на Уимблдоне. Очевидно, я многому учусь, играя с ним, — сказал Хьюитт на пресс-конференции после матча.

Победа в стартовом круге турнира над Маркосом Гироном стала для Круза Хьюитта первой в карьере на уровне АТР. В основную сетку соревнований теннисист попал через квалификацию.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.