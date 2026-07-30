«Он мне как старший брат»: Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре

Во втором круге турнира категории ATP 500 в Вашингтоне соотечественники встретятся друг с другом на корте.
— Ты сыграешь с Алексом де Минором, которого знаешь, вероятно, большую часть своей жизни. Интересно, как тебе будет играть с ним? Можешь рассказать о вашей личной истории?
— Очевидно, это мечта — разделить с ним корт. Он мне как старший брат. Я знаю его практически всю свою жизнь. Он останавливался у нас. Мы вместе встречаем Рождество. Алекс многому меня научил. Думаю, это было бы очень крутым воспоминанием для нас обоих.
— Как часто ты тренировался с ним в последнее время?
— Я тренировался с ним перед этим турниром два дня, а также несколько раз на Уимблдоне. Очевидно, я многому учусь, играя с ним, — сказал Хьюитт на пресс-конференции после матча.
Победа в стартовом круге турнира над Маркосом Гироном стала для Круза Хьюитта первой в карьере на уровне АТР. В основную сетку соревнований теннисист попал через квалификацию.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.