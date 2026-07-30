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«Берни вернулся!». Беккер высказался о победе Томича над Хачановым

Победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер отреагировал на победу 171-й ракетки мира австралийца Бернарда Томича над россиянином Кареном Хачановым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

Томич обыграл 26-ю ракетку мира Хачанова во втором круге турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 171-й ракетки мира.

«Берни вернулся!» — написал Беккер в социальных сетях.

33-летний австралиец впервые с 2019 года вышел в ¼ финала турнира на уровне ATP.

За выход в полуфинал Томич сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Джеймсом Даквортом.

Турнир категории АТР 250 в Лос-Кабосе завершится 1 августа. Его общий призовой фонд составляет 910 тыс. долларов. Действующим победителем турнира является канадец Денис Шаповалов, который в прошлогоднем финале обыграл американца Александра Ковачевича (6:4, 6:2).