«Берни вернулся!». Беккер высказался о победе Томича над Хачановым

Томич обыграл 26-ю ракетку мира Хачанова во втором круге турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 171-й ракетки мира.
«Берни вернулся!» — написал Беккер в социальных сетях.
33-летний австралиец впервые с 2019 года вышел в ¼ финала турнира на уровне ATP.
За выход в полуфинал Томич сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Джеймсом Даквортом.
Турнир категории АТР 250 в Лос-Кабосе завершится 1 августа. Его общий призовой фонд составляет 910 тыс. долларов. Действующим победителем турнира является канадец Денис Шаповалов, который в прошлогоднем финале обыграл американца Александра Ковачевича (6:4, 6:2).