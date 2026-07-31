«Надеялась, что не буду играть против тебя». Пегула — Калинской

«Я увидела ее результат перед выходом на корт и подумала: извини, Анна, но я надеялась, что мне не придется играть против тебя, потому что мы буквально всегда проводим по три сета. У нас постоянно получаются сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый полуфинал здесь, когда я выиграла свой первый титул, и мы столько раз встречались. Так что вас ждет настоящее шоу, я хочу сказать именно это», — сказала Пегула после матча.