«Надеялась, что не буду играть против тебя». Пегула — Калинской

Ранее Калинская вышла в ¼ финала турнира, обыграв представительницу Индонезии Джаниче Чен, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, — 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). Пегула в своем матче одержала верх над полькой Магдаленой Френх (3:6, 6:3, 6:0).
В интервью на корте американка обратилась к Калинской.
«Я увидела ее результат перед выходом на корт и подумала: извини, Анна, но я надеялась, что мне не придется играть против тебя, потому что мы буквально всегда проводим по три сета. У нас постоянно получаются сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый полуфинал здесь, когда я выиграла свой первый титул, и мы столько раз встречались. Так что вас ждет настоящее шоу, я хочу сказать именно это», — сказала Пегула после матча.
Счет личных встреч между теннисистками 4−1 в пользу американки. В последний раз Пегула обыграла Калинскую в этом сезоне на турнире в австралийском Брисбене.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.