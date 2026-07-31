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«Надеялась, что не буду играть против тебя». Пегула — Калинской

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась в преддверии матча с россиянкой Анной Калинской на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Ранее Калинская вышла в ¼ финала турнира, обыграв представительницу Индонезии Джаниче Чен, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, — 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). Пегула в своем матче одержала верх над полькой Магдаленой Френх (3:6, 6:3, 6:0).

В интервью на корте американка обратилась к Калинской.

«Я увидела ее результат перед выходом на корт и подумала: извини, Анна, но я надеялась, что мне не придется играть против тебя, потому что мы буквально всегда проводим по три сета. У нас постоянно получаются сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый полуфинал здесь, когда я выиграла свой первый титул, и мы столько раз встречались. Так что вас ждет настоящее шоу, я хочу сказать именно это», — сказала Пегула после матча.

Счет личных встреч между теннисистками 4−1 в пользу американки. В последний раз Пегула обыграла Калинскую в этом сезоне на турнире в австралийском Брисбене.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.

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