«Отдала все силы». Калинская — о победе во втором круге Вашингтона

20-я ракетка мира обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, — 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). По ходу встречи россиянка отыграла два матчбола.
— После проигранного первого сета, как тебе удалось вернуться в игру и выиграть?
— Сегодня для меня был очень сложный матч. Я отдала все силы. После первого сета старалась не воспринимать происходящее слишком серьезно, извлечь уроки из того, что произошло, вернуть себе энергию и хотя бы почувствовать несколько ударов. Постепенно, розыгрыш за розыгрышем, мне удалось вернуться в игру, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.
Калинская вышла в 25-й четвертьфинал на уровне WTA в карьере. В ¼ финала турнира россиянка встретится с 3-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.