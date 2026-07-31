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«Отдала все силы». Калинская — о победе во втором круге Вашингтона

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу во втором раунде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

20-я ракетка мира обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, — 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). По ходу встречи россиянка отыграла два матчбола.

— После проигранного первого сета, как тебе удалось вернуться в игру и выиграть?

— Сегодня для меня был очень сложный матч. Я отдала все силы. После первого сета старалась не воспринимать происходящее слишком серьезно, извлечь уроки из того, что произошло, вернуть себе энергию и хотя бы почувствовать несколько ударов. Постепенно, розыгрыш за розыгрышем, мне удалось вернуться в игру, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.

Калинская вышла в 25-й четвертьфинал на уровне WTA в карьере. В ¼ финала турнира россиянка встретится с 3-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.

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