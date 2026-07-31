Карлос Алькарас исчез с кортов на 4 месяца: что с ним происходит

Пока теннисный мир гадает, когда Карлос Алькарас вернется на корт, сам испанец проводит время с пользой. Он отдыхает, появляется на светских мероприятиях и понемногу возвращается к тренировкам. По последним данным, его возвращение запланировано на «Мастерс» в Цинциннати в августе. В нашей статье о том, чем занимался Алькарас во время вынужденной паузы.
Отдых в Португалии и компания друзей
В мае, пока его рука еще была в фиксаторе, Алькарас уехал в Португалию. Он выбрал тихий и роскошный курорт Компорту — место, где можно спокойно отдохнуть от теннисного шума. Компанию ему составили бывший теннисист Жоао Соуза и защитник «Интера» Серхио Регилон.
Отдых получился максимально расслабленным: никаких тренировок, только море, солнце и хорошая компания. Судя по кадрам из отпуска, фиксатор на запястье к тому моменту уже был снят — значит, восстановление шло по плану.
Смена имиджа
За последний год Алькарас не раз удивлял поклонников экспериментами с внешностью. Сначала он случайно побрился налысо — брат перепутал насадку для стрижки. Потом красил волосы в блонд, потом возвращался к привычной длине.
Теперь у него новый образ — мягкий маллет. Эта стрижка, которая длиннее сзади и короче спереди, сейчас в тренде. Фанаты уже оценили перемены, а некоторые даже пошутили, что на некоторых фото Алькарас стал похож на Карена Хачанова. Сам испанец, кажется, экспериментирует с внешностью с таким же энтузиазмом, как и с теннисными ударами.
Фотосессия для Vanity Fair
Пока коллеги соревновались на «Ролан Гаррос», Алькарас появился на обложке Vanity Fair. Вместе с баскетболисткой А'Джей Уилсон и футболистом Килианом Мбаппе он стал лицом глобального выпуска журнала.
Съемки проходили в Майами, где для теннисиста построили 16-футовую яму с грунтом. Алькарас позировал в белых нарядах от Louis Vuitton и Nike, буквально вывалявшись в грязи. Получилось необычно и дерзко — журнал назвал его королем корта. А в интервью, которое сопровождало съемку, он признался, что живет своей «жизнью мечты».
Премия Laureus и философское отношение к травме
В апреле, сразу после получения травмы, Алькарас стал лауреатом премии Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года». Награду ему вручали легендарные футболисты Луиш Фигу и Икер Касильяс. Примечательно, что на церемонию он пришел с защитной повязкой на правом запястье.
В конце мая Алькарас выступил на премии Фонда принцессы Жироны — мероприятии под патронажем испанской королевской семьи. Со сцены он поделился философским отношением к пропуску «Ролан Гаррос»: он признался, что смотрит турниры из дома и скучает по ним. А еще, что верит — все происходит не просто так, и жизнь приготовила для него что-то хорошее после возвращения.
Музыка, спорт и тренировки на пути к возвращению
Алькарас не пропускает и культурные события. В Мадриде он побывал на одном из концертов Bad Bunny — пуэрториканского артиста, чьи треки он слушает перед матчами с 2022 года. Испанца заметили в VIP-зоне «La Casita» во время девятого концерта тура. Также он посетил фестиваль Starlite Occident в Марбелье, где слушал другого пуэрториканца — звезду реггетона Ozuna.
К тренировкам Алькарас возвращается постепенно. Сначала он работал только левой рукой, имитируя форхенд правой. В середине июня он прошел обследование у Анхеля Руиса-Которро — врача, который много лет лечил Рафаэля Надаля. Сейчас его запястье полностью здорово, и он активно готовится к возвращению на «Мастерс» в Цинциннати в августе. А пока он тренируется в баскетбольной майке «Лейкерс» Луки Дончича.
Четыре месяца без тенниса — серьезный срок для любого спортсмена. Но Алькарас использовал это время не только для лечения, но и для жизни. Сейчас его запястье полностью восстановлено, и уже в августе мы снова увидим его на корте.