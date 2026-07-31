Карлос Алькарас исчез с кортов на 4 месяца: что с ним происходит

Теперь у него новый образ — мягкий маллет. Эта стрижка, которая длиннее сзади и короче спереди, сейчас в тренде. Фанаты уже оценили перемены, а некоторые даже пошутили, что на некоторых фото Алькарас стал похож на Карена Хачанова. Сам испанец, кажется, экспериментирует с внешностью с таким же энтузиазмом, как и с теннисными ударами.