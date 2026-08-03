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Соболенко поддержала введение гендерных тестов в теннисе

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси поддержала решение WTA о введении обязательного гендерного тестирования для теннисисток. Об этом сообщает Univers Tennis.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

С 1 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. Теннисистки должны будут пройти проверку на наличие гена SRY, который играет ключевую роль в определении мужского пола у человека. При его отсутствии теннисистки смогут участвовать в турнирах организации.

«Я думаю, очень важно сохранять равенство. Биологически мужчины намного сильнее женщин. Было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами. Думаю, им потребовалось немного времени, чтобы принять это решение, но я его поддерживаю. Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю», — сказала Соболенко.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) обновил правила участия в женских соревнованиях. Согласно новой политике, выступать в этой категории смогут только биологические женщины. Определение права на участие также будет проводиться с помощью анализа гена SRY.

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