Соболенко поддержала введение гендерных тестов в теннисе

«Я думаю, очень важно сохранять равенство. Биологически мужчины намного сильнее женщин. Было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами. Думаю, им потребовалось немного времени, чтобы принять это решение, но я его поддерживаю. Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю», — сказала Соболенко.