Бублик посетил Суздаль: Живые эмоции от огурца и бутера с салом

Бублику 29 лет, он родом из Гатчины. До 2016 года Александр выступал за Россию, но затем сменил спортивное гражданство и с тех пор представляет Казахстан. При этом проводить отпуск теннисист предпочитает на Родине. Так, например, в Суздале он побывал во время путешествия по «Золотому кольцу».