Бублик посетил Суздаль: Живые эмоции от огурца и бутера с салом

«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом», — написал Бублик в социальных сетях.
В конце июля Александр Бублик сыграл в финале турнира в Кицбюэле, где уступил французу Кентену Алису со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После этого он снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати.
Бублику 29 лет, он родом из Гатчины. До 2016 года Александр выступал за Россию, но затем сменил спортивное гражданство и с тех пор представляет Казахстан. При этом проводить отпуск теннисист предпочитает на Родине. Так, например, в Суздале он побывал во время путешествия по «Золотому кольцу».
Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.