Чесноков: Можно ли Лютову называть нашей? Она давно живет в США

Если сравнивать с Соболенко или сестрами Уильямс, у которых была мощнейшая подача, у Лютовой нет таких мощных ударов. Но она выигрывает за счет других качеств — как Симона Халеп, которая отлично двигалась по корту и хорошо держала удары. Ей 16 лет, она проходит через трудности и набирается уверенности. Думаю, у нее хорошие перспективы, посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Чеснокова «Совспорт».