Чесноков: Можно ли Лютову называть нашей? Она давно живет в США

В финале WTA 250 в Мемфисе юная россиянка Кристина Лютова обыграла Дарью Видманову из Чехии со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Лютова провела свой первый в карьере турнир на уровне WTA. Она стала второй теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч на уровне WTA-тура. Также она стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 1990 года. Андрей Чесноков оценил игровые качества Лютовой.
— Не знаю, можно ли Лютову называть россиянкой, она с 20-го года тренируется в Америке. Но у нее очень хорошие ноги, она отлично держит корт. Забить ее одним ударом достаточно сложно. Кристина хорошо держит удары, даже когда соперница играет остро в угол, за счет ног она достает мячи и играет в глубину, что создает неудобства. Забить ее с одного удара невозможно.
Если сравнивать с Соболенко или сестрами Уильямс, у которых была мощнейшая подача, у Лютовой нет таких мощных ударов. Но она выигрывает за счет других качеств — как Симона Халеп, которая отлично двигалась по корту и хорошо держала удары. Ей 16 лет, она проходит через трудности и набирается уверенности. Думаю, у нее хорошие перспективы, посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Чеснокова «Совспорт».
Благодаря победе в Мемфисе Лютова взлетела в одиночном рейтинге WTA на 103 позиции — с 229-й на 126-ю строчку. В начале этого года Лютова выиграла три турнира на уровне ITF. Всего в этом сезоне россиянка одержала 29 побед в 33 матчах.
С 2020 года Кристина Лютова живет в США в городе Редмонде штат Вашингтон. Теннисистка тренируется в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет.