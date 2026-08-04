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Александра Эала обыграла Джессику Пегулу в финале Вашингтона

Представительница Филиппин Александра Эала впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

28-я ракетка мира Эала обыграла Джессику Пегулу из США, которая занимает 3-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Эалы в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

Финальный матч должен был пройти в воскресенье (2 августа), но был перенесен из-за дождя и грозы.

21-летняя Эала завоевала первый титул на уровне WTA. Для Эалы это десятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая — на этом турнире. В четвертьфинале она обыграла 10-ю ракетку мира Элину Свитолину из Украины.

Баланс побед Александры Эалы над соперницами из топ-10 — 10:4. Она не проигрывает лучшим теннисисткам мира на протяжении пяти матчей подряд.


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