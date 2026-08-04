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Первая ракетка Британии снялась с US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану снялась с Открытого чемпионата США. Об этом сообщает ВВС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Ранее 23-летняя Радукану пропустила Уимблдон из-за стрессового перелома ноги. Она получила повреждение за день до старта турнира.

Эмма Радукану в 18 лет сенсационно завоевала титул на Открытом чемпионате США —US Open в 2021 году. Она занимает 49-е место в одиночном рейтинге WTA и является первой ракеткой Великобритании.

Открытый чемпиона США — US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.


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