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Кафельников: Россия вряд ли имеет отношение к прогрессу Лютовой

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о триумфе россиянки Кристины Лютовой на турнире категории WTA-250 в Мемфисе. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Спорт-Экспресс

В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летнюю уроженку Москвы Дарью Видманову (1:6, 6:1, 6:3), которая выступает под флагом Чехии. Видманова была действующей чемпионкой турнира.

«Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие.

И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс», — сказал Кафельников.

Лютова родилась в Москве, но с 2020 года живет и тренируется в американском Редмонде (штат Вашингтон) в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет. В России теннисистка тренировалась в московской спортшколе «Олимпиец».

В начале этого года Лютова выиграла три турнира на уровне ITF. В общей сложности она выиграла 29 из 33 матчей в этом сезоне.

Благодаря победе в Мемфисе Лютова взлетела в одиночном рейтинге WTA на 103 позиции — с 229-й на 126-ю строчку.