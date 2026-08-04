Кафельников: Россия вряд ли имеет отношение к прогрессу Лютовой

В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летнюю уроженку Москвы Дарью Видманову (1:6, 6:1, 6:3), которая выступает под флагом Чехии. Видманова была действующей чемпионкой турнира.
«Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие.
И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс», — сказал Кафельников.
Лютова родилась в Москве, но с 2020 года живет и тренируется в американском Редмонде (штат Вашингтон) в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет. В России теннисистка тренировалась в московской спортшколе «Олимпиец».
В начале этого года Лютова выиграла три турнира на уровне ITF. В общей сложности она выиграла 29 из 33 матчей в этом сезоне.
Благодаря победе в Мемфисе Лютова взлетела в одиночном рейтинге WTA на 103 позиции — с 229-й на 126-ю строчку.