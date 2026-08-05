Коболли потерпел поражение во втором круге Монреаля

9-я ракетка мира Коболли встречался с представителем Германии Янником Ханфманом, который занимает 57-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой немецкого теннисиста в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут.
Напомним, в это сезоне Коболли вышел в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где также проиграл представителю Германии Александру Звереву.
В третьем круге турнира в Канаде Ханфман встретится с победителем матча между португальцем Нуну Боржешом, занимающим 55-е место в рейтинге АТР и 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.