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Коболли потерпел поражение во втором круге Монреаля

Итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

9-я ракетка мира Коболли встречался с представителем Германии Янником Ханфманом, который занимает 57-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой немецкого теннисиста в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут.

Напомним, в это сезоне Коболли вышел в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где также проиграл представителю Германии Александру Звереву.

В третьем круге турнира в Канаде Ханфман встретится с победителем матча между португальцем Нуну Боржешом, занимающим 55-е место в рейтинге АТР и 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.