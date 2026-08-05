Коболли потерпел поражение во втором круге Монреаля

9-я ракетка мира Коболли встречался с представителем Германии Янником Ханфманом, который занимает 57-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой немецкого теннисиста в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут.