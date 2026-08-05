Рахимова вышла в 3-й круг турнира в Торонто на отказе соперницы

83-я ракетка мира Рахимова встречалась с представительницей Чехии Катериной Синяковой, которая занимает 37-е место в мировом рейтинге. Первый сет на тай-брейке выиграла Синякова со счетом 7:6 (7:1), второй сет остался за Рахимовой — 6:0. В третьем сете при счете 2:5 в пользу теннисистки из Узбекистана Синякова была вынуждена отказаться от борьбы из-за повреждения. Спортсменки провели на корте 2 часа 30 минут.
Напомним, Рахимова сменила спортивное гражданство в конце 2025 года. Ранее теннисистка представляла Россию.
В третьем круге Рахимова сыграет с победительницей матча между 3-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и полькой Магдаленой Френх, которая располагается на 45-м месте в рейтинге WTA.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.