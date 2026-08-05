Анна Калинская сыграет с Дианой Шнайдер в 3-м круге Торонто

20-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей США Маккартни Кесслер, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут.
В следующем раунде Калинская сыграет против 15-й ракетки мира соотечественницы Дианы Шнайдер. Она в своем матче обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше