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Анисимова без борьбы вышла в третий круг турнира в Торонто

Американская теннисистка Аманда Анисимова прошла в следующий раунд после неявки соперницы на матч второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

10-я ракетка мира Анисимова во втором раунде должна была сыграть против представительницы Таиланда Ланланы Тараруди, которая располагается на 79-м месте в мировом рейтинге. Теннисистка из Таиланда не вышла на корт и Анисимова без борьбы продолжит выступление на турнире.

В третьем круге Анисимова сыграет с победительницей матча между 30-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон и Николой Бартуньковой из Чехии, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.