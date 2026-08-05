Анисимова без борьбы вышла в третий круг турнира в Торонто

10-я ракетка мира Анисимова во втором раунде должна была сыграть против представительницы Таиланда Ланланы Тараруди, которая располагается на 79-м месте в мировом рейтинге. Теннисистка из Таиланда не вышла на корт и Анисимова без борьбы продолжит выступление на турнире.