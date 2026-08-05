Алекс де Минор вышел в третий круг турнира в Монреале

7-я ракетка мира де Минор встречался с соотечественником Джеймсом Даквортом, который занимает 86-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой де Минора в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.