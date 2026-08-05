Алекс де Минор вышел в третий круг турнира в Монреале

7-я ракетка мира де Минор встречался с соотечественником Джеймсом Даквортом, который занимает 86-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой де Минора в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.
В следующем раунде Алекс де Минор встретится с победителем противостояния между 33-й ракеткой мира Игнасио Бусе из Перу и британцем Кэмероном Норри, который занимает 37-е место в рейтинге АТР.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.