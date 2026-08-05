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Мэдисон Киз сыграет с Мартой Костюк в 3-м круге Торонто

Американская теннисистка Мэдисон Киз одержала победу в матче второго круга турнира категории WAT 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

23-я ракетка мира Киз встречалась с представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой американки в двух сетах со счетом 6:1: 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

В следующем раунде победительница Australian Open-2025 Киз сыграет против 11-й ракетки мира из Украины Марты Костюк.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.