Мэдисон Киз сыграет с Мартой Костюк в 3-м круге Торонто

23-я ракетка мира Киз встречалась с представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой американки в двух сетах со счетом 6:1: 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
В следующем раунде победительница Australian Open-2025 Киз сыграет против 11-й ракетки мира из Украины Марты Костюк.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.