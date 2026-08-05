Мэдисон Киз сыграет с Мартой Костюк в 3-м круге Торонто

23-я ракетка мира Киз встречалась с представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой американки в двух сетах со счетом 6:1: 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.