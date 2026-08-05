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Рублев сенсационно проиграл 281-й ракетке мира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

16-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Китая Цзюнчэном Шаном, который располагается на 281-м месте в рейтинге АТР. Матч завершился победой теннисиста из Китая в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты.

Рублев впервые в карьере уступил в матче на уровне ATP сопернику, который не входит в топ-250 — ранее его баланс был 13:0.

Цзюньчэн второй раз в карьере вышел в третий круг турнира серии «Мастерс». Он также впервые с октября прошлого года обыграл соперника из топ-20 — тогда на «Мастерсе» в Шанхае теннисист победил россиянина Карена Хачанова.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.

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