Рублев сенсационно проиграл 281-й ракетке мира в Монреале

16-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Китая Цзюнчэном Шаном, который располагается на 281-м месте в рейтинге АТР. Матч завершился победой теннисиста из Китая в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты.
Рублев впервые в карьере уступил в матче на уровне ATP сопернику, который не входит в топ-250 — ранее его баланс был 13:0.
Цзюньчэн второй раз в карьере вышел в третий круг турнира серии «Мастерс». Он также впервые с октября прошлого года обыграл соперника из топ-20 — тогда на «Мастерсе» в Шанхае теннисист победил россиянина Карена Хачанова.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.