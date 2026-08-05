Карлос Алькарас не сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати пройдет с 13 по 23 августа.
«Мы знаем, что Карлос делает все возможное для скорейшего возвращения к соревнованиям. Желаем всего наилучшего нашему чемпиону. С нетерпением ждем возвращения в следующем году», — говорится в заявлении пресс-службы.
В прошлом году Алькарас завоевал титул в Цинциннати после отказа итальянца Янника Синнера продолжить борьбу по окончании первого сета.
Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы запястья, пропустив несколько турниров серии «Мастерс», а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше