Соболенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Первая ракетка мира Соболенко встречалась с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, которая располагается на 111-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
В следующем раунде Соболенко сыграет с 62-й ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.
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