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Соболенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Представительница Беларуси Арина Соболенко одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Соболенко встречалась с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, которая располагается на 111-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

В следующем раунде Соболенко сыграет с 62-й ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.

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