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Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Торонто

Представительница Австрии Анастасия Потапова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

27-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Потаповой в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

В следующем раунде Потапова встретится с 9-й ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной.

Напомним, Потапова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. Ранее теннисистка представляла Россию.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.