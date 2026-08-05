Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Торонто

27-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Потаповой в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.