Остапенко не смогла доиграть матч на турнире в Торонто

29-я ракетка мира Остапенко встречалась с китаянкой Чжан Шуай, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. Первый сет остался за представительницей Китая — 6:0. Во втором сете при счете 0:4 в пользу Шуай Остапенко отказалась от борьбы из-за повреждения.
В следующем раунде Чжан Шуай сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.
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