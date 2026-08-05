Бен Шелтон оценил отказ лидеров от «Мастерса» в Монреале

Так что, думаю, трудно критиковать этих ребят за решения, которые они принимают по ходу сезона, когда они пытаются поддерживать уровень и сохранять здоровье. При этом для меня это одна из любимых частей года, одна из моих лучших серий, и не хочу упускать возможность сыграть на этих турнирах. Так что я примерно в такой точке. И да, как уже сказал, не думаю, что двухнедельные турниры — это устойчиво, это точно, но не знаю, есть ли другой способ это организовать, — сказал Шелтон на пресс-конференции.