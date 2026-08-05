Ига Швентек рассказала, где отдыхала после вылета с Уимблдона

— Это было семь или восемь дней. Я была в Греции с друзьями, было довольно весело, и, безусловно, я даже не думала о теннисе. Я следила за Хубертом Хуркачем на Уимблдоне, но не смотрела ничего другого. Выдалось удачное время, чтобы просто расслабиться и пожить другой жизнью, не теннисной, — сказала Швентек на пресс-конференции турнира в Торонто.