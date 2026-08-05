Ига Швентек рассказала, где отдыхала после вылета с Уимблдона

На Уимблдоне Швентек потерпела поражение в третьем круге и не смогла защитить титул.
— Интересно, после Уимблдона сколько времени ты отдыхала от корта, чтобы перезагрузиться перед тренировками, и чем ты занималась в это время?
— Это было семь или восемь дней. Я была в Греции с друзьями, было довольно весело, и, безусловно, я даже не думала о теннисе. Я следила за Хубертом Хуркачем на Уимблдоне, но не смотрела ничего другого. Выдалось удачное время, чтобы просто расслабиться и пожить другой жизнью, не теннисной, — сказала Швентек на пресс-конференции турнира в Торонто.
Во втором круге соревнований Швентек обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.