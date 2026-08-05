Наоми Осака рассказала, как ее изменил экс-тренер Иги Швентек

— Да, это были настоящие американские горки. Мы как раз говорили об этом в Вашингтоне. Он раскрывает во мне лучший теннис, ну, он просто все время говорит мне правду. Понятно, что мы в этом вместе, но бывают моменты, когда я проседаю, и он говорит мне что-то вроде: «Соберись» или что-то в этом духе. Но на корте он действительно очень хороший тренер. Не знаю, просто мне кажется, что мы очень хорошо работаем вместе, так что я рада продолжать, — сказала Осака на пресс-конференции.