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Ига Швентек вышла в третий круг турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

8-я ракетка мира Швентек встречалась с представительницей Чехии Сарой Бейлек, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Швентек в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Швентек сыграет против победительницы матча между хорваткой Донна Векич и Викторией Голубич из Швейцарии.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.