Ига Швентек вышла в третий круг турнира в Торонто

8-я ракетка мира Швентек встречалась с представительницей Чехии Сарой Бейлек, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Швентек в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.