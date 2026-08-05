Ига Швентек вышла в третий круг турнира в Торонто

8-я ракетка мира Швентек встречалась с представительницей Чехии Сарой Бейлек, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Швентек в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Швентек сыграет против победительницы матча между хорваткой Донна Векич и Викторией Голубич из Швейцарии.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.