Елена Рыбакина оценила новый формат микста на US Open

В этом году Рыбкина сыграет в миксте на US Open с американцем Тейлором Фрицем. Она также выступала с ним в прошлом сезоне.
— В прошлом году это был первый раз, когда на US Open провели смешанный парный турнир в новом формате. Интересно, что вам понравилось в нем в прошлом году и что, по-вашему, можно улучшить, чтобы сделать его еще лучше?
— Это было действительно хорошее соревнование. Мне кажется, мы приехали немного поздно из Цинциннати, все получилось немного в спешке. И соперники были очень сильные, в итоге они и победили.
В целом, думаю, это классный формат, он нравится болельщикам. Я бы почти ничего не меняла. Считаю, что это здорово. Особенно то, что можно провести несколько матчей, даже если это смешанный турнир, еще до начала основного соревнования, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
В 2025 году Рыбакина и Фриц уступили в первом круге итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори.