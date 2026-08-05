Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина оценила новый формат микста на US Open

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана поделилась мнением о новом формате смешанного парного турнира на US Open.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В этом году Рыбкина сыграет в миксте на US Open с американцем Тейлором Фрицем. Она также выступала с ним в прошлом сезоне.

— В прошлом году это был первый раз, когда на US Open провели смешанный парный турнир в новом формате. Интересно, что вам понравилось в нем в прошлом году и что, по-вашему, можно улучшить, чтобы сделать его еще лучше?

— Это было действительно хорошее соревнование. Мне кажется, мы приехали немного поздно из Цинциннати, все получилось немного в спешке. И соперники были очень сильные, в итоге они и победили.

В целом, думаю, это классный формат, он нравится болельщикам. Я бы почти ничего не меняла. Считаю, что это здорово. Особенно то, что можно провести несколько матчей, даже если это смешанный турнир, еще до начала основного соревнования, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 2025 году Рыбакина и Фриц уступили в первом круге итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори.