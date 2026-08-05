Елена Рыбакина оценила новый формат микста на US Open

В целом, думаю, это классный формат, он нравится болельщикам. Я бы почти ничего не меняла. Считаю, что это здорово. Особенно то, что можно провести несколько матчей, даже если это смешанный турнир, еще до начала основного соревнования, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.